Минфин Украины: Киев продержится полгода при прекращении помощи США

Украина готова продолжать конфликт с Россией первую половину 2025 года, если после официального прихода к власти в США Дональда Трампа Вашингтон перестанет оказывать поддержку Киеву, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко, передает газета El País.

Он отметил, что Украине минимум на полгода хватит «необходимого оружия, снарядов и ракет». При этом Марченко добавил, что этот период страна должна грамотно использовать для продолжения ведения переговоров с «союзниками».

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При этом избранный президент США Дональд Трамп исключил членство Украины в Североатлантическом альянсе из своего мирного плана, сообщает Reuters.

По данным агентства, в настоящее время будущий хозяин Белого дома выбирает из трех вариантов решения конфликта на Украине. Один из них представлен спецпосланником по урегулированию на Украине генералом-лейтенантом в отставке Китом Келлогом, второй - вице-президентом Джеймсем Дэвидом Вэнсом и третий от экс-главы нацразведки США Ричарда Гренелла. Все они предусматривают территориальные уступки со стороны Киева и отказ на принятие Украины в НАТО, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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