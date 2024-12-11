Минфин Украины: Киев продержится полгода при прекращении помощи США

Украина готова продолжать конфликт с Россией первую половину 2025 года, если после официального прихода к власти в США Дональда Трампа Вашингтон перестанет оказывать поддержку Киеву, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко, передает газета El País.

Он отметил, что Украине минимум на полгода хватит «необходимого оружия, снарядов и ракет». При этом Марченко добавил, что этот период страна должна грамотно использовать для продолжения ведения переговоров с «союзниками».