Трамп назвал преувеличением свои слова о завершении конфликта на Украине за день

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его слова о завершении украинского конфликта за один день были преувеличением.

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В интервью журналу Time он отметил, что «сказал это образно и как преувеличение», однако люди знают, что «это было сказано в шутку».

«Но также было сказано, что этому будет положен конец», - подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что причиной конфликта России и Украины является стремление Киева вступить в НАТО, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

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