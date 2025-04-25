Трамп назвал преувеличением свои слова о завершении конфликта на Украине за день

В интервью журналу Time он отметил, что «сказал это образно и как преувеличение», однако люди знают, что «это было сказано в шутку».

«Но также было сказано, что этому будет положен конец», - подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что причиной конфликта России и Украины является стремление Киева вступить в НАТО, сообщает «Свободная пресса».