Трамп назвал очень успешными первые сто дней своего второго президентства

Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что считает очень успешными первые 100 дней своего второго президентского срока.

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По его словам, о том, что это были лучшие три месяца, пишут люди.

«Но это станет понятно не сразу, потому что на переход требуется немного времени», - сказал он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп отметит 100 дней своего сторого президентства митингом в Мичигане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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