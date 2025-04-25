Трамп назвал очень успешными первые сто дней своего второго президентства

По его словам, о том, что это были лучшие три месяца, пишут люди.

«Но это станет понятно не сразу, потому что на переход требуется немного времени», - сказал он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп отметит 100 дней своего сторого президентства митингом в Мичигане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».