Трамп назвал очень успешными первые сто дней своего второго президентства
25 апреля 202515:16
Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что считает очень успешными первые 100 дней своего второго президентского срока.
По его словам, о том, что это были лучшие три месяца, пишут люди.
«Но это станет понятно не сразу, потому что на переход требуется немного времени», - сказал он.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп отметит 100 дней своего сторого президентства митингом в Мичигане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru