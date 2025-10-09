В Самаре загорелся пассажирский автобус
9 октября 202508:58
Рейсовый автобус «МАЗ» с пассажирами загорелся в Самаре. Об этом заявило управление МЧС по Самарской области.
Инцидент произошел на улице Ташкентской. Пожарные быстро прибыли на место ЧП и потушили возгорание.
«Никто не пострадал, все семь пассажиров самостоятельно вышли из автобуса», - указали в МЧС.
К борьбе с огнем привлекали 12 человек и две единицы техники.
Ранее в Казани загорелся автобус маршрута №89, пассажиры быстро покинули транспортное средство, обошлось без пострадавших, пишет 360.ru.
