В Самаре загорелся пассажирский автобус

Рейсовый автобус «МАЗ» с пассажирами загорелся в Самаре. Об этом заявило управление МЧС по Самарской области.

Инцидент произошел на улице Ташкентской. Пожарные быстро прибыли на место ЧП и потушили возгорание.

«Никто не пострадал, все семь пассажиров самостоятельно вышли из автобуса», - указали в МЧС.

К борьбе с огнем привлекали 12 человек и две единицы техники.

Ранее в Казани загорелся автобус маршрута №89, пассажиры быстро покинули транспортное средство, обошлось без пострадавших, пишет 360.ru.

