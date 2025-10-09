Нескольких детей госпитализировали из поезда Тында - Кисловодск
9 октября 202509:25
Несколько детей из пассажирского поезда Тында - Кисловодск госпитализировали из-за недомогания, проводится проверка. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
По данным ведомства, 8 октября при следовании в поезде в группе с сопровождающими несколько детей почувствовали себя плохо, пишет RT.
«Дети размещены в медицинском учреждении в городе Самара», - указали в прокуратуре.
Ведомство проверяет обстоятельства инцидента.
Ранее в Дагестане 17 детей госпитализировали с симптомами кишечной инфекции с базы отдыха «Рубас».
