Навязывание банка при выплате зарплаты назвали незаконным
Более 80% сотрудников остаются на том же банке для выплаты зарплаты, который им предложили изначально, заявил НСН Александр Ветерков.
Работодатель не имеет права навязывать банк для выплаты зарплаты, это незаконно, решение может принимать сотрудник, заявил НСН заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
В России почти отошло в прошлое "банковское рабство", когда работодатель навязывает сотрудникам определенный банк без альтернативы, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ветерков эту информацию подтвердил.
«Мы подтверждаем такую тенденцию. Изначально у компании заключен зарплатный проект в каком-либо банке. Но если сотрудник приходит и говорит, что он хочет получать зарплату в другой банк, ему никто не откажет. Поэтому увеличивается количество работодателей, у которых несколько банков, чтобы удобно производить выплату. Обычно теперь предлагают два банка, но смена на третий тоже возможна. Иногда люди не знают, что могут таким образом обратиться к работодателю. Но отказы работодателей встречаются крайне редко, это незаконно. Работодатель не может навязывать банк», - отметил он.
По его словам, банки теперь предлагают «бонусы» для компаний и сотрудников.
«Если тот или иной банк дает специальные предложения владельцам зарплатных проектов, работодатель выбирает именно его. Но теперь предприятие ищет выгоды не только для себя, но и для сотрудников. Более 80% сотрудников остаются на том же банке, который им предложили изначально», - рассказал собеседник НСН.
Средняя зарплатная надбавка, ради которой квалифицированные рабочие согласятся перейти на ту же должность в другую компанию, составляет 36%. Наиболее популярными вариантами оказались запросы «более 50%» (19% респондентов) и в диапазоне 35—50% (18%). Только 8% рабочих готовы сменить работу без увеличения дохода (их настолько не устраивают условия на старом месте), следует из опроса SuperJob.
