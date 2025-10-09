«Мы подтверждаем такую тенденцию. Изначально у компании заключен зарплатный проект в каком-либо банке. Но если сотрудник приходит и говорит, что он хочет получать зарплату в другой банк, ему никто не откажет. Поэтому увеличивается количество работодателей, у которых несколько банков, чтобы удобно производить выплату. Обычно теперь предлагают два банка, но смена на третий тоже возможна. Иногда люди не знают, что могут таким образом обратиться к работодателю. Но отказы работодателей встречаются крайне редко, это незаконно. Работодатель не может навязывать банк», - отметил он.

По его словам, банки теперь предлагают «бонусы» для компаний и сотрудников.

«Если тот или иной банк дает специальные предложения владельцам зарплатных проектов, работодатель выбирает именно его. Но теперь предприятие ищет выгоды не только для себя, но и для сотрудников. Более 80% сотрудников остаются на том же банке, который им предложили изначально», - рассказал собеседник НСН.

Средняя зарплатная надбавка, ради которой квалифицированные рабочие согласятся перейти на ту же должность в другую компанию, составляет 36%. Наиболее популярными вариантами оказались запросы «более 50%» (19% респондентов) и в диапазоне 35—50% (18%). Только 8% рабочих готовы сменить работу без увеличения дохода (их настолько не устраивают условия на старом месте), следует из опроса SuperJob.

