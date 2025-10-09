Россиянка Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Ухане
9 октября 202508:52
Российской теннисистке Екатерине Александровой не удалось выйти в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ухане.
В третьем круге соревнования россиянка уступила американке Джессике Пегуле. Матч завершился со счетом 7:5, 3:6, 6:3 в пользу спортсменки из США.
В следующем этапе турнира Пегула встретится с победительницей матча между представительницей Чехии Катериной Синяковой и американкой Ивой Йович.
Между тем россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в китайском Шанхае.
