Россиянка Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Ухане

Российской теннисистке Екатерине Александровой не удалось выйти в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ухане.

В третьем круге соревнования россиянка уступила американке Джессике Пегуле. Матч завершился со счетом 7:5, 3:6, 6:3 в пользу спортсменки из США.

В следующем этапе турнира Пегула встретится с победительницей матча между представительницей Чехии Катериной Синяковой и американкой Ивой Йович.

Между тем россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в китайском Шанхае.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
