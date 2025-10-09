Россиянка Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Ухане

Пожары произошли на объектах ТЭК в Волгоградской области после атаки беспилотников Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа достигнуто В Красноярском крае поймали сигнал телефона главы пропавшей семьи Телефонные мошенники стали обманывать пенсионеров под видом работников поликлиники В Приморье задержан мужчина, севший на школьницу в автобусе за то, что та не уступила место пенсионерке