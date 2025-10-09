Путин на встрече с Рахмоном назвал РФ и Таджикистан надежными союзниками

Россия и Таджикистан - надежные союзники. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

Президент РФ в четверг проводит встречу с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«Мы надежные союзники, и Россия этим очень дорожит», - подчеркнул российский политик.

Как отметил Путин, отношения двух стран развиваются позитивно по всем направлениям. В частности, РФ и Таджикистан на фоне непростой ситуации в регионе постоянно работают в области безопасности.

Ранее Владимир Путин прибыл в Таджикистан, его визит в республику впервые получил статус государственного, отмечает РЕН ТВ.

