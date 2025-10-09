Каллас: Украина не сможет в одиночку остановить продвижение ВС России

Украина не сможет самостоятельно остановить продвижение армии России. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Зеленский признал, что Украина не сможет оружием вернуть свои границы

В интервью газете Die Zeit дипломат отметила, что Киев якобы способен противостоять России в какой-то мере.

«Но, конечно, в одиночку она [Украина] этого сделать не сможет», — указала Каллас.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что у Украины нет шансов на выживание без поддержки Запада, напоминает РЕН ТВ.

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаЕвросоюз

