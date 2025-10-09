Каллас: Украина не сможет в одиночку остановить продвижение ВС России
9 октября 202510:46
Украина не сможет самостоятельно остановить продвижение армии России. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
В интервью газете Die Zeit дипломат отметила, что Киев якобы способен противостоять России в какой-то мере.
«Но, конечно, в одиночку она [Украина] этого сделать не сможет», — указала Каллас.
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что у Украины нет шансов на выживание без поддержки Запада, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В профсоюзе полиции оценили эффективность блокировки звонков в WhatsApp
- Сенатор Кутепов объяснил, почему самозанятых «отменят» в 2026 году
- В Союзе пенсионеров объяснили уязвимость пожилых перед мошенниками
- Каллас: Украина не сможет в одиночку остановить продвижение ВС России
- Путин на встрече с Рахмоном назвал РФ и Таджикистан надежными союзниками
- СМИ: Шуфутинского экстренно прооперировали из-за онкологии
- Депутат Куринный: Отработка и штрафы отпугнут талантливых студентов-медиков
- Лихачев сообщил о подготовке к перезапуску Запорожской АЭС
- Нескольких детей госпитализировали из поезда Тында - Кисловодск
- Навязывание банка при выплате зарплаты назвали незаконным
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru