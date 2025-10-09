Лихачев сообщил о подготовке к перезапуску Запорожской АЭС
Госкорпорация «Росатом» намерена перезапустить Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявил глава организации Алексей Лихачев в беседе с журналистом Александром Юнашевым.
По словам Лихачева, ситуация на объекте с точки зрения ядерной безопасности не вызывает озабоченности. Вместе с тем необходим «подъем» АЭС.
«Мы к этому готовимся», - подчеркнул глава «Росатома».
Ранее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что ЗАЭС работает на аварийном резерве, на объекте сложилась «серьезная» ситуация для ядерной безопасности, пишет 360.ru.
