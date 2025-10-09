СМИ: Шуфутинского экстренно прооперировали из-за онкологии
9 октября 202509:59
Певца Михаила Шуфутинского госпитализировали с подозрением на онкологическое заболевание и экстренно прооперировали. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, весной у исполнителя обнаружили опухоль, позже медики решили провести хирургическое вмешательство и исключить риск злокачественного новообразования у 77-летнего певца.
«Операция прошла успешно, и вскоре артиста выписали. Летом Шуфутинский вернулся к выступлениям», - пишет Shot.
Ранее СМИ сообщили, что певицу Любовь Успенскую прооперируют из-за перелома руки, напоминает 360.ru.
