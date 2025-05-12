«Встреча Путина и Зеленского не была запланирована, переговоры, видимо, будут вестись на другом уровне. Речь идет о возвращении к тому формату в Стамбуле, когда мирный процесс прекратился. На данный момент перспектива встречи Путина и Зеленского не просматривается. Путин сам говорил, что Зеленского мы не видим в качестве легитимного руководителя страны. В каком качестве он будет встречаться? Как актер? Было официальное заявление с нашей стороны о том, что Зеленский не может ничего подписывать. Эта встреча на уровне представителей, а дальше все будет зависеть от того, как будут идти сами переговоры. Еще ничего не решено, только предложение поступило. По нему пока организационных начинаний нет никаких», - рассказал он.

По его словам, Зеленский и его европейские партнеры хотят добиться перемирия на 30 дней, чтобы «перевооружиться», на реальные уступки Киев не готов.

«У Запада и Зеленского в настоящее время тактическая цель – передышка. Сейчас очень большие усилия предприняты на Западе. Есть данные о том, что очень серьезные поставки вооружений будут произведены для Украины. Для этого требуется спокойная обстановка, чтобы мы прекратили удары в глубину, по перевозкам и так далее. Им эти 30 дней перемирия нужны для перевооружения. Дальше у Запада нет пока четкого плана. В США тоже свою позицию только разрабатывают на самом деле. Я очень много лет жил на Украине, знаю логику людей. Я думаю, что шансы на договор не очень велики. Для мирного соглашения потребуется решение ключевого вопроса – территориального. Этот вопрос не может быть решен с нынешними властями в Киеве. Они не отказываются от своих претензий на российские территории, на уступки не готовы», - добавил собеседник НСН.

На возможных прямых переговорах Москвы и Киева в Стамбуле будут обсуждаться условия перемирия, чтобы Украина не могла его нарушить, как делала это уже «тысячи раз», заявил НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

