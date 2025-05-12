«Хотят перевооружиться!»: В России оценили шансы договориться с Украиной
Зеленский и его европейские партнеры хотят добиться перемирия на 30 дней, чтобы «перевооружиться», на реальные уступки Киев не готов, заявил НСН зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.
У Запада и украинского лидера Владимира Зеленского в настоящее время тактическая цель – передышка, поэтому на переговорах в Стамбуле не стоит рассчитывать на долгосрочную сделку, заявил НСН зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.
Российский лидер Владимир Путин предложил Киеву уже 15 мая в Стамбуле начать прямые переговоры без предварительных условий. На что украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет лично ждать президента России в Стамбуле в случае прекращения огня. При этом американский лидер Дональд Трамп дал понять, что поддерживает риторику российского коллеги, он призвал Киев «немедленно согласиться на это». Бакланов отметил, что пока никакие встречи не начали организовываться.
«Встреча Путина и Зеленского не была запланирована, переговоры, видимо, будут вестись на другом уровне. Речь идет о возвращении к тому формату в Стамбуле, когда мирный процесс прекратился. На данный момент перспектива встречи Путина и Зеленского не просматривается. Путин сам говорил, что Зеленского мы не видим в качестве легитимного руководителя страны. В каком качестве он будет встречаться? Как актер? Было официальное заявление с нашей стороны о том, что Зеленский не может ничего подписывать. Эта встреча на уровне представителей, а дальше все будет зависеть от того, как будут идти сами переговоры. Еще ничего не решено, только предложение поступило. По нему пока организационных начинаний нет никаких», - рассказал он.
По его словам, Зеленский и его европейские партнеры хотят добиться перемирия на 30 дней, чтобы «перевооружиться», на реальные уступки Киев не готов.
«У Запада и Зеленского в настоящее время тактическая цель – передышка. Сейчас очень большие усилия предприняты на Западе. Есть данные о том, что очень серьезные поставки вооружений будут произведены для Украины. Для этого требуется спокойная обстановка, чтобы мы прекратили удары в глубину, по перевозкам и так далее. Им эти 30 дней перемирия нужны для перевооружения. Дальше у Запада нет пока четкого плана. В США тоже свою позицию только разрабатывают на самом деле. Я очень много лет жил на Украине, знаю логику людей. Я думаю, что шансы на договор не очень велики. Для мирного соглашения потребуется решение ключевого вопроса – территориального. Этот вопрос не может быть решен с нынешними властями в Киеве. Они не отказываются от своих претензий на российские территории, на уступки не готовы», - добавил собеседник НСН.
На возможных прямых переговорах Москвы и Киева в Стамбуле будут обсуждаться условия перемирия, чтобы Украина не могла его нарушить, как делала это уже «тысячи раз», заявил НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Сбербанк» и ВТБ отменили комиссии для застройщиков по льготной ипотеке
- На производство поездов для ВСМ «Москва - Санкт-Петербург» направили 7 млрд рублей
- Техас запретит россиянам покупать землю в штате
- Умерла актриса из сериала «Обручальное кольцо» Ольга Моховая
- На трассе М-11 «Нева» выросли тарифы за проезд
- ВС России уничтожили «Искандером» обстрелявшую Рыльск РСЗО HIMARS
- В ходе боевых действий в Курской области пострадали более 70 культурных объектов
- В Запорожской области сократили комендантский час
- Домохозяек в России захотели обложить налогами
- МИД РФ пообещал ответить на закрытие генконсульства в Кракове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru