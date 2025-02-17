Трамп: Встреча с Путиным может пройти очень скоро в Саудовской Аравии
17 февраля 202502:35
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что очень скоро может встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
«Время не установлено, но это может произойти очень скоро», — заявил глава Белого дома.
Ранее стало известно, что переговоры по Украине в Эр-Рияде пройдут 18 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru