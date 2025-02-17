Трамп: Встреча с Путиным может пройти очень скоро в Саудовской Аравии

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что очень скоро может встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

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«Время не установлено, но это может произойти очень скоро», — заявил глава Белого дома.

Ранее стало известно, что переговоры по Украине в Эр-Рияде пройдут 18 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир Путин

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