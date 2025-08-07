Трамп: Контакты США и РФ не были прорывом
7 августа 202504:01
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что не считает переговоры своего специального посланника Стива Уиткоффа в Москве прорывом.
«Имею в виду то, что мы работаем над этим уже долгое время», - заявил глава государства.
При этом российский лидер Владимир Путин во время встречи с Уиткоффом сказал, что в какой-то момент хочет встретиться с главой Белого дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: Контакты США и РФ не были прорывом
- СМИ: Путин заявил Уиткоффу о готовности встретиться с Трампом
- Контрабандный рынок автомобилей и ювелирки в РФ может достигать 10%
- Развернул «Орешник: Путин сделал предупреждение Трампу
- Трамп: Есть высокие шансы на встречу Путина и Зеленского
- ВСУ атакуют Волгоградскую область
- Всему виной логистика: В США сомневаются в возможности встречи Трампа и Путина
- Плюс 50 лет к возрасту: Мизулина раскритиковала новую школьную форму
- В России меняются медицинские противопоказания для автомобилистов
- На границе с Китаем выявляют больных новой лихорадкой Чикунгунья
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru