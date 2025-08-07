Трамп: Контакты США и РФ не были прорывом

«Имею в виду то, что мы работаем над этим уже долгое время», - заявил глава государства.

При этом российский лидер Владимир Путин во время встречи с Уиткоффом сказал, что в какой-то момент хочет встретиться с главой Белого дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

