Трамп: К прекращению конфликта на Украине может привести снижение цен на нефть

Также он в очередной раз указал, что введёт новые антироссийские санкции только после того, как союзники Вашингтона прекратят покупать российскую нефть.

Кроме того, глава Белого дома подчеркнул, что украинский конфликт «больше не грозит Третьей мировой войной», а его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске не была ошибкой.

Ранее Трамп заявил, что из-за хороших отношений с президентом РФ был уверен в быстром урегулировании конфликта на Украине, но Владимир Путин подвёл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

