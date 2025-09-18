Трамп: К прекращению конфликта на Украине может привести снижение цен на нефть
Конфликт на Украине может прекратиться из-за снижения цен на нефть. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил президент США Дональд Трамп.
Также он в очередной раз указал, что введёт новые антироссийские санкции только после того, как союзники Вашингтона прекратят покупать российскую нефть.
Кроме того, глава Белого дома подчеркнул, что украинский конфликт «больше не грозит Третьей мировой войной», а его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске не была ошибкой.
Ранее Трамп заявил, что из-за хороших отношений с президентом РФ был уверен в быстром урегулировании конфликта на Украине, но Владимир Путин подвёл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
