Песков: Россия не подвержена влиянию европейских санкций
Россия не подвержена влиянию европейских санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, это «красноречиво продемонстрировали» последние три года, сообщает RT.
«Если обсуждать тему эффективности 18 предыдущих пакетов... невозможно абстрагироваться от того вреда, которые они нанесли экономике ЕС», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность ввести строгие санкции в отношении России при условии, что все входящие в НАТО страны откажутся от российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
