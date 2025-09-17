Песков: Россия не подвержена влиянию европейских санкций

Россия не подвержена влиянию европейских санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Трамп считает санкции Европы по отношению к России мягкими

По его словам, это «красноречиво продемонстрировали» последние три года, сообщает RT.

«Если обсуждать тему эффективности 18 предыдущих пакетов... невозможно абстрагироваться от того вреда, которые они нанесли экономике ЕС», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность ввести строгие санкции в отношении России при условии, что все входящие в НАТО страны откажутся от российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
