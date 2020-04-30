«Коронавирус ударил по Трампу». В РАН объяснили причины агрессии США против Китая

«Америка чувствует, что теряет свое лидерство. Главным конкурентом является Китай. Об этом свидетельствуют показатели прироста валового внутреннего продукта, Китай по объему внешней торговли выходит на лидирующие позиции, он обогнал Америку по объемам экспорта. Если такими темпами все будет и дальше продолжаться, то США потеряют свое лидерство в мире. От этого и соответствующая политика. В этом году в США выборы. У Трампа были хорошие позиции до коронавируса. Сегодня они ослабли, в Америке началась безработица, а это очень плохо для рейтинга любого президента. Это показатель номер один, на который смотрят все избиратели. А там сейчас уже порядка 20 миллионов безработных, как во времена Великой депрессии. Поэтому шансы у Трампа постепенно снижаются. Вы обратили внимание, что про Россию американцы практически забыли? Лениво время от времени ведется полемика, но вся пропагандистская война ведется против Китая», - отметил эксперт.

Дональд Трамп пригрозил Китаю различными последствиями из-за ситуации с коронавирусом. Он добавил, что Пекин должен был принять более активное участие в предупреждении пандемии. Ранее президент США уже обвинял власти Китая в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса.