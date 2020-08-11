Трамп хочет видеть Путина на саммите G7

Президент США Дональд Трамп хотел бы пригласить своего российского коллегу Владимира Путина на встречу лидеров «Большой семерки», потому что «он - важное действующее лицо». Как отметит американский лидер, присутствия России требует здравый смысл. По его словам, половина встреч G7 посвящена России, а если бы там был президент страны Владимир Путин, то вопросы было бы намного легче решить.

Помимо этого, как пишет РЕН-ТВ, на встречу глава Белого дома хочет пригласить на встречу Южную Корею, Австралию и Индию.