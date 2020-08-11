Трамп хочет видеть Путина на саммите G7
Президент США Дональд Трамп хотел бы пригласить своего российского коллегу Владимира Путина на встречу лидеров «Большой семерки», потому что «он - важное действующее лицо». Как отметит американский лидер, присутствия России требует здравый смысл. По его словам, половина встреч G7 посвящена России, а если бы там был президент страны Владимир Путин, то вопросы было бы намного легче решить.
Помимо этого, как пишет РЕН-ТВ, на встречу глава Белого дома хочет пригласить на встречу Южную Корею, Австралию и Индию.
Напомним, Дональд Трамп рассматривает возможность проведения саммита после выборов.
Журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН напомнил, что изначально идея возвращения России в формат G7 принадлежит как раз Дональду Трампу.
«На самом деле, идея заняться нашим возвращением принадлежит Трампу. Он – парень циничный. Я думаю, что ему, в общем, пофигу, вернется Россия, или нет, но, судя по всему, он, во-первых, симпатизирует лично Путину, а во-вторых, никак не симпатизирует своему предшественнику Бараку Обаме. Поскольку он считает, что это Барак Обама выгнал Путина из G8, он считает, что святая задача его, Дональда Трампа, вернуть туда Путина. Просто назло Обаме. И, повторяю, из личных симпатий к Путину», - отметил Сванидзе.
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