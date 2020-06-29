Неопределившийся: Трамп жестко ведет себя с Россией, но зовет ее в G7

Вашингтон настоял на исключении России из «Большой восьмерки» из-за того, что Москва переиграла во внешней политике администрацию его предшественника Барака Обамы и его наиболее вероятного соперника на президентских выборах Джозефа Байдена. Такую позицию озвучил президент США Дональд Трамп.

По его мнению, предыдущая американская администрация была слаба во всём, но особенно в российском вопросе. «Никто не вёл себя с Россией жёстче чем администрация Трампа», — подчеркнул глава Белого дома.

Напомним, что осенью 2019 года Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против присутствия России и на саммитах G7 до тех пор, «пока Россия не начнёт уважать территориальную целостность соседей» и придерживаться «стандартов демократических обществ».

Журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН напомнил, что изначально идея возвращения России в формат G7 принадлежит как раз Дональду Трампу.

«На самом деле, идея заняться нашим возвращением принадлежит Трампу. Он – парень циничный. Я думаю, что ему, в общем, пофигу, вернется Россия, или нет, но, судя по всему, он, во-первых, симпатизирует лично Путину, а во-вторых, никак не симпатизирует своему предшественнику Бараку Обаме. Поскольку он считает, что это Барак Обама выгнал Путина из G8, он считает, что святая задача его, Дональда Трампа, вернуть туда Путина. Просто назло Обаме. И, повторяю, из личных симпатий к Путину», - отметил Сванидзе.