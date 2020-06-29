Неопределившийся: Трамп жестко ведет себя с Россией, но зовет ее в G7
Эксперты НСН увидели несоответствие слов и поступков главы Белого дома по вопросам сотрудничества с Россией.
Вашингтон настоял на исключении России из «Большой восьмерки» из-за того, что Москва переиграла во внешней политике администрацию его предшественника Барака Обамы и его наиболее вероятного соперника на президентских выборах Джозефа Байдена. Такую позицию озвучил президент США Дональд Трамп.
По его мнению, предыдущая американская администрация была слаба во всём, но особенно в российском вопросе. «Никто не вёл себя с Россией жёстче чем администрация Трампа», — подчеркнул глава Белого дома.
Напомним, что осенью 2019 года Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против присутствия России и на саммитах G7 до тех пор, «пока Россия не начнёт уважать территориальную целостность соседей» и придерживаться «стандартов демократических обществ».
Журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН напомнил, что изначально идея возвращения России в формат G7 принадлежит как раз Дональду Трампу.
«На самом деле, идея заняться нашим возвращением принадлежит Трампу. Он – парень циничный. Я думаю, что ему, в общем, пофигу, вернется Россия, или нет, но, судя по всему, он, во-первых, симпатизирует лично Путину, а во-вторых, никак не симпатизирует своему предшественнику Бараку Обаме. Поскольку он считает, что это Барак Обама выгнал Путина из G8, он считает, что святая задача его, Дональда Трампа, вернуть туда Путина. Просто назло Обаме. И, повторяю, из личных симпатий к Путину», - отметил Сванидзе.
Похоже, что Дональд Трамп запутался, как же относиться к России в целом и к Владимиру Путину лично. То ли любить, то ли ненавидеть. Его слова расходятся с поступками. Вот, к примеру, еще его одно заявление, датированное уже маем 2020-го.
Трамп заявляет, что формат G7 перестал быть эффективным, его нужно расширить и пригласить на «саммит семерки» Россию, Южную Корею, Австралию, Индия.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв увидел в таком мнении рациональное зерно.
«Американский президент впервые согласился с тем, что формат G7 в том виде, в котором действовал на протяжении десятилетий, уже устарел, неэффективен и не отвечает тем задачам, которые надо было бы решать на глобальном уровне. Это очень важная констатация. Об этом Россия говорила на протяжении всех последних лет. Такая очевидная мысль начинает доходить до американцев, которые механизм «Семерки» пытались использовать для подкрепления своего мирового доминирования»», - заявил парламентарий в интервью НСН.
Напомним, формат «Большой восьмерки» работал с 1998-го по 2014 год, но сократился до G7, когда из-за событий вокруг Крыма участники клуба отказались ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел против нее санкции.
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