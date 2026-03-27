Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана

Американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что по просьбе Тегерана распорядился приостановить удары по энергетическим объектам Ирана.

СМИ: Приближается начало наземной операции США в Иране

По его словам, мера будет действовать до 6 апреля. Глава государства указал, что «переговоры продолжаются и, вопреки ошибочным заявлениям лживых СМИ и прочих, проходят очень успешно».

Ранее стало известно, что Пентагон готовится к масштабному удару в операции против Ирана, если усилия дипломатов по разрешению конфликта не дадут результата и если Ормузский пролив не будет разблокирован, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Ближний ВостокИранСШАДональд Трамп

