Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана
Американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что по просьбе Тегерана распорядился приостановить удары по энергетическим объектам Ирана.
По его словам, мера будет действовать до 6 апреля. Глава государства указал, что «переговоры продолжаются и, вопреки ошибочным заявлениям лживых СМИ и прочих, проходят очень успешно».
Ранее стало известно, что Пентагон готовится к масштабному удару в операции против Ирана, если усилия дипломатов по разрешению конфликта не дадут результата и если Ормузский пролив не будет разблокирован, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
