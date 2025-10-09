Сенатор Кутепов объяснил, почему самозанятых «отменят» в 2026 году
Эксперимент с самозанятыми принимался, чтобы администрировать часть экономики, которая была в тени, а теперь начинаются злоупотребления, заявил НСН Андрей Кутепов.
Все предприниматели должны быть в одинаковых условиях, поэтому эксперимент с самозанятыми нужно досрочно прекратить в 2026 году, заявил НСН глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
Эксперимент с самозанятыми и налогом на профессиональный доход всё же хотят завершить досрочно – в 2026 году. С таким предложением выступил Совет Федерации, заслушав доклад министра экономического развития Максима Решетникова о текущем состоянии экономики, пишет РИА Новости. До этого сам Решетников говорил, что новые решения будут прорабатываться до 2028 года, но прекращать эксперимент досрочно не станут. Кутепов отметил, что теперь Решетников представил аргументы в пользу досрочной отмены.
«Мы обоснованно оттолкнулись от тех цифр, которые были приведены Решетниковым. Мы считаем абсолютно правильным отказаться раньше от эксперимента. Это не только его мнение, а всего экономического блока. Мы давно об этом говорим. Основной аргумент заключается в том, что все должны быть в одном экономическом поле, не должно быть разделений. У одних есть преференции, у кого-то нет. Все предприниматели должны быть в одинаковых условиях. Какие-то отрасли нужно поддерживать отдельно, например, общепит, и мы поддерживаем. У них нет НДС при доходе до трех миллиардов», - пояснил он.
Он также отметил, что цель эксперимента достигнута, а граждане начали злоупотреблять преференциями.
«Эксперимент с самозанятыми принимался, чтобы администрировать эту часть экономики, которая была всегда в тени. Мы поняли, кто, где и как. А теперь начинаются злоупотребления. У нас люди предприимчивые, не все добросовестно себя ведут, используют лазейки. Мы давно обсуждали этот вопрос. Количество самозанятых продолжает расти, уже видим порядка 14 миллионов людей. Мы даже не могли представить, что так будет. Самозанятые отчисляют 4% дохода вместо 13%, это перекос», - добавил собеседник НСН.
В России не обсуждается отмена режима самозанятых даже после завершения эксперимента по налогам на профессиональный доход, заявлял ранее НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
