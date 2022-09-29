Трамп предложил выступить посредником в переговорах РФ и Украины

Экс-президент США Дональд Трамп предложил возглавить переговорный процесс между РФ и Украиной. Об этом сообщают американские издание со ссылкой на соцсеть американского лидера Truth Social.

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Трамп уверен, что обе стороны конфликта нуждаются в договоре о мире. Сам он предложил возглавить переговорную группу.

Военная операция России на территории Украины длится уже более семи месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАТрамп
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