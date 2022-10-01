СМИ: Трамп загнал Белый дом в тупик предложением посредничества в переговорах Москвы и Киева

Ранее бывший глава государства опубликовал пост, в котором предложил возглавить переговоры Москвы и Киева ради разрешения кризиса.

«Всего одним коротким постом <…> Трамп загнал политический истеблишмент в угол», — отмечается в материале.

Издание указывает, что на первый взгляд предложение Трампа похоже на троллинг, но экс-президент дал «еще одну возможность опростоволоситься» левым политикам, отказавшимся от дипломатических усилий для решения кризиса.

В материале отмечается, что Трамп оформил свое предложение в виде вопроса, и теперь «поджигателям войны из конгресса и Белого дома» следует решить, отказаться ли от помощи «человека с мировым опытом» или согласиться на перемирие, облегчив «глобальный стресс».

