СМИ: Трамп загнал Белый дом в тупик предложением посредничества в переговорах Москвы и Киева

Предложение бывшего президента США Дональда Трампа стать посредником на переговорах между Россией и Украиной поставило Белый дом в тупик. Об этом пишет The American Thinker.

Трамп предложил выступить посредником в переговорах РФ и Украины

Ранее бывший глава государства опубликовал пост, в котором предложил возглавить переговоры Москвы и Киева ради разрешения кризиса.

«Всего одним коротким постом <…> Трамп загнал политический истеблишмент в угол», — отмечается в материале.

Издание указывает, что на первый взгляд предложение Трампа похоже на троллинг, но экс-президент дал «еще одну возможность опростоволоситься» левым политикам, отказавшимся от дипломатических усилий для решения кризиса.

В материале отмечается, что Трамп оформил свое предложение в виде вопроса, и теперь «поджигателям войны из конгресса и Белого дома» следует решить, отказаться ли от помощи «человека с мировым опытом» или согласиться на перемирие, облегчив «глобальный стресс».

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:УкраинаБелый ДомДональд Трамп
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