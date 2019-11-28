Торжество здравой мысли. Макрон ответил на письмо Путина по РСМД

Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом пишет в ответном письме глава Пятой республики. Он обещает тщательно изучить предложение и обсудить в двустороннем и многостороннем форматах.

Напомним, два месяца назад Путин отправил главам основных стран Европы и Азии послание, связанное с ракетами средней и меньшей дальности.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в эфире НСН объяснил, что Макрон понимает необходимость восстановления добропорядочных отношений России и ЕС.

«Высказывания Макрона, конечно, отражают мнение части французского общества о России. Макрон считает, что Запад совершает огромную стратегическую ошибку, выдавливая Россию из Европы и прекращая диалог. Это толкает Россию в изоляцию, к движению на Восток. А союз России с Китаем станет для Европы далеко не подарком. Он говорит, что нужен диалог, но с твердых позиций и отстаивания принципов. Это важно для Европы, по его мнению, нужно сотрудничать с Россией по всем важным стратегическим вопросам», - отметил эксперт.

К слову, В НАТО подтвердили получение письма от президента Путина, однако не посчитали предложение заслуживающим доверия, добавив, что Россия уже разместила одну такую ракету, нарушив ДРСМД, и должна свернуть систему.