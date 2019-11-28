Торжество здравой мысли. Макрон ответил на письмо Путина по РСМД
Эксперты НСН объясняют, почему для Франции и президента Макрона хорошие отношения с Россией важнее мнения НАТО.
Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом пишет в ответном письме глава Пятой республики. Он обещает тщательно изучить предложение и обсудить в двустороннем и многостороннем форматах.
Напомним, два месяца назад Путин отправил главам основных стран Европы и Азии послание, связанное с ракетами средней и меньшей дальности.
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в эфире НСН объяснил, что Макрон понимает необходимость восстановления добропорядочных отношений России и ЕС.
«Высказывания Макрона, конечно, отражают мнение части французского общества о России. Макрон считает, что Запад совершает огромную стратегическую ошибку, выдавливая Россию из Европы и прекращая диалог. Это толкает Россию в изоляцию, к движению на Восток. А союз России с Китаем станет для Европы далеко не подарком. Он говорит, что нужен диалог, но с твердых позиций и отстаивания принципов. Это важно для Европы, по его мнению, нужно сотрудничать с Россией по всем важным стратегическим вопросам», - отметил эксперт.
К слову, В НАТО подтвердили получение письма от президента Путина, однако не посчитали предложение заслуживающим доверия, добавив, что Россия уже разместила одну такую ракету, нарушив ДРСМД, и должна свернуть систему.
Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в эфире НСН рассказал о роли США в существовании НАТО.
«США довольно давно стали курирующей организацией НАТО, они на 69% комплектуют блок тем оружием, которое производят у себя. В год НАТО потребляет один триллион долларов, из этой суммы 700 миллиардов платят Соединенные Штаты Америки. Это колоссальная доля, они являются ключевыми держателями всех акций и всех пакетов всех стран, входящих в Северо-Атлантический альянс. Но и проблемы внутри НАТО назрели достаточно давно. Одной из них являются мигранты, если эти потоки в Европу увеличатся, ей будет тяжело тянуть на себе бремя НАТО. Они могут сокращать платежи в альянс, и многие до последнего будут присутствовать в нем номинально», - добавил он.
В Кремле заявили, что письмо не предусматривало ответа, однако и понимания Москва еще не встретила.
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