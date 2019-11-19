НАТО решило узурпировать космос назло России
Вице-президент Федерации космонавтики России в эфире НСН сравнил инициативу НАТО о признании космоса своей сферой деятельности с продажей участков на Марсе.
Генеральный секретарь НАТО Ёенс Столтенберг заявил, что НАТО намерено признать космос одной из сфер деятельности альянса. Он высказал надежду, что министры обороны стран-участниц на ближайшей встрече проголосуют за выделение космоса в отдельную область наравне с воздушной, наземной и киберпространсвом. При этом, по заверениям Столтенберга, Североатлантический альянс не планирует размещать оружие в космосе, а займет оборонительную позицию.
Вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин в беседе с НСН заявил, что инициатива имеет политический характер и направлена на обострение взаимоотношений с Россией.
«Космос это сейчас международная среда всего человечества. И говорить о каких-то таких вещах, это то же самое, что пытаться разделить Луну или Марс. Хотя лет 15-20 назад продавали участки на Марсе, но все юридически это неправомерно. А такие заявления [как у Столтенберга] делаются для того, чтобы обострить ситуацию с Россией. Вслед за нами, американцами, европейцами, Китай и Индия, и другие страны сами запускают свои ракеты, спутники, на Луну летают. Поэтому, конечно, среда международная, но хочется внести какой-то такой элемент, попугать немного», - пояснил свою позицию Мухин.
Ранее НСН сообщала, что впервые за 19 лет в состав экипажей российских космических кораблей «Союз» не вошли иностранные астронавты. Отмечается, что экипажи, которые должны отправиться на МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года, полностью состоят из российских космонавтов. Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин заявил, что подобного рода сообщения ставят под угрозу существование Международной космической станции.
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