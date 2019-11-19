НАТО решило узурпировать космос назло России

«Космос это сейчас международная среда всего человечества. И говорить о каких-то таких вещах, это то же самое, что пытаться разделить Луну или Марс. Хотя лет 15-20 назад продавали участки на Марсе, но все юридически это неправомерно. А такие заявления [как у Столтенберга] делаются для того, чтобы обострить ситуацию с Россией. Вслед за нами, американцами, европейцами, Китай и Индия, и другие страны сами запускают свои ракеты, спутники, на Луну летают. Поэтому, конечно, среда международная, но хочется внести какой-то такой элемент, попугать немного», - пояснил свою позицию Мухин.

Ранее НСН сообщала, что впервые за 19 лет в состав экипажей российских космических кораблей «Союз» не вошли иностранные астронавты. Отмечается, что экипажи, которые должны отправиться на МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года, полностью состоят из российских космонавтов. Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин заявил, что подобного рода сообщения ставят под угрозу существование Международной космической станции.

