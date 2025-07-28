Медведев: Трамп размазал Европу торговой сделкой с ЕС
Президент США Дональд Трамп «размазал Европу», заключив торговую сделку с Евросоюзом. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Как отметил политик, Трамп жестко продавливает экономические интересы Вашингтона. Сделка с ЕС унизительна для Европы и выгодна только США, она создает дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства во многих странах ЕС на оплату дорогих энергоносителей из США и перенаправляет мощный поток инвестиций в Штаты.
«И конечно, «сделка» носит явно антироссийский характер, запрещая покупать наши нефть и газ. Но если для Трампа это в основном бизнес, то для сбрендившей старухи Европы – часть неонацистской идеологии, которая бьет по благосостоянию собственных граждан», - написал Медведев в Telegram-канале.
Зампред Совбеза добавил, что обычным европейцам «можно просто посочувствовать».
Ранее США и ЕС заключили новое соглашение по торговле, в рамках сделки предусмотрена в том числе закупка Брюсселем американских энергоресурсов на $750 млрд, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru