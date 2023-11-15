Толстой предложил строить в странах СНГ русские школы за счет денег мигрантов
Русский язык должен стать языком межнационального общения на всех территориях бывших советских республик. Такое мнение высказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой в Telegram-канале. По его мнению, так Россия откажется от «пассивной позиции в отношении мигрантов».
Сейчас, по словам сенатора, русский язык как язык межнационального общения используется лишь в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане.
Для присутствия русского языка в странах СНГ Толстой предложил развивать систему русских школ. Он полагает, что строить их должны бывшие советские республики самостоятельно. Деньги, как утверждает Толстой, государства могут брать «из тех доходов, которые их граждане присылают на Родину, работая в России».
Ранее вице-спикер ГД Толстой заявил, что введение ЕГЭ и ОГЭ было «большой ошибкой». По его мнению натаскивание детей на тесты разрушило «ткань» традиционного русского образования.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве покажут спектакль-пародию «МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так»
- В Ираке обстреляли ракетами американскую базу
- СМИ: актриса Ксения Кутепова столкнулась с угрозами в соцсетях
- Толстой предложил строить в странах СНГ русские школы за счет денег мигрантов
- В России планируют выделить на льготные автокредиты 65 млрд рублей
- В Минобрнауки обосновали необходимость снижения стоимости экзамена мигрантов
- ВОЗ потеряла связь с сотрудниками больницы «Аш-Шифа» в Газе
- Неизвестный угрожал взорвать площадку из-за выступления МакSим в Москве
- Суд признал законным приговор экс-губернатору Фургалу
- Группа «Слот» выпустила юбилейное переиздание альбома «Шестой»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru