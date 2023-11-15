Толстой предложил строить в странах СНГ русские школы за счет денег мигрантов

Русский язык должен стать языком межнационального общения на всех территориях бывших советских республик. Такое мнение высказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой в Telegram-канале. По его мнению, так Россия откажется от «пассивной позиции в отношении мигрантов».

Сейчас, по словам сенатора, русский язык как язык межнационального общения используется лишь в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане.

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Для присутствия русского языка в странах СНГ Толстой предложил развивать систему русских школ. Он полагает, что строить их должны бывшие советские республики самостоятельно. Деньги, как утверждает Толстой, государства могут брать «из тех доходов, которые их граждане присылают на Родину, работая в России».

Ранее вице-спикер ГД Толстой заявил, что введение ЕГЭ и ОГЭ было «большой ошибкой». По его мнению натаскивание детей на тесты разрушило «ткань» традиционного русского образования.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Русский ЯзыкСНГПетр Толстой

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