Толстой предложил строить в странах СНГ русские школы за счет денег мигрантов

Русский язык должен стать языком межнационального общения на всех территориях бывших советских республик. Такое мнение высказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой в Telegram-канале. По его мнению, так Россия откажется от «пассивной позиции в отношении мигрантов».

Сейчас, по словам сенатора, русский язык как язык межнационального общения используется лишь в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане.