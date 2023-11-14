Вице-спикер ГД Толстой заявил, что введение ЕГЭ и ОГЭ было «большой ошибкой»

По его словам, большой ошибкой было «натаскивание» детей на тесты. Толстой отметил, что это разрушило ту «ткань» традиционного русского образования, которая существовала до революции и которая существовала в советской России.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор не будет отменять или менять единый и основной государственные экзамены по иностранным языкам, передает «Радиоточка НСН».

