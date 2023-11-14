Вице-спикер ГД Толстой заявил, что введение ЕГЭ и ОГЭ было «большой ошибкой»

Введение ЕГЭ и ОГЭ было большой ошибкой, у которой до сих пор есть действующие авторы. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Серебряную медаль будут вручать за 60 баллов по двум ЕГЭ

По его словам, большой ошибкой было «натаскивание» детей на тесты. Толстой отметил, что это разрушило ту «ткань» традиционного русского образования, которая существовала до революции и которая существовала в советской России.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор не будет отменять или менять единый и основной государственные экзамены по иностранным языкам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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