Вице-спикер ГД Толстой заявил, что введение ЕГЭ и ОГЭ было «большой ошибкой»
14 ноября 202314:35
Введение ЕГЭ и ОГЭ было большой ошибкой, у которой до сих пор есть действующие авторы. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
По его словам, большой ошибкой было «натаскивание» детей на тесты. Толстой отметил, что это разрушило ту «ткань» традиционного русского образования, которая существовала до революции и которая существовала в советской России.
Ранее сообщалось, что Рособрнадзор не будет отменять или менять единый и основной государственные экзамены по иностранным языкам, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru