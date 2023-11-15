«Это же Пушкин, это культура, ничего общего с боевыми действиями, с политикой, это стыд и позор. [...] С такими людьми бесполезно говорить, они под башмаком американцев, как США скажут, так они и сделают. У них на уме только деньги, на остальное наплевать», - сказал он.

Ранее днем в Киеве снесли Александру Пушкину., стоявшему на Берестейском проспекте города. Этот монумент и ряд других памятников российским и советским деятелям был исключен из Госреестра недвижимых памятников культурного наследия национального назначения.

В очереди на снос находятся киевские памятник Щорсу на бульваре Шевченко, могила Ватутина в Мариинском парке, памятник экипажу бронепоезда "Таращанец", памятник князю Воронцову в Одессе, и другие.

