Война через два года? Европа потребует реванш за проигрыш Украины
Некоторые западные политики используют заявления о возможном нападении России на страны Европы, чтобы отвлечь местное население от актуальных внутренних проблем, рассказал НСН Александр Рар.
Вряд ли Европа готовится к войне с Россией, однако политикам Запада трудно принять территориальные потери Украины. Кроме того, заявления о возможном нападении России – риторика, которая помогает объяснить населению внутренние экономические проблемы, сказал в беседе с НСН немецкий политолог Александр Рар.
Французские военные должны быть «готовы к столкновению через три-четыре года» с Россией, написала в октябре газета Le Monde со ссылкой на начальника Генерального штаба французских вооруженных сил, генерала Фабьена Мандона. После этого сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала Pink заявил, что «все» готовятся к возможной войне Европы с Россией, в том числе Сербия. Рар отметил, что пока что Европа не готова воевать с Россией.
«Как житель Европы и человек, который вхож в достаточно влиятельные круги, не вижу никаких конкретных приготовлений к войне. Не вижу среди населения, представителей армии или бюрократии стремления начать войну. Идет милитаризация, особенно в Германии. Говорят, что в других странах этого меньше. Все это - шаги, направленные на укрепление структур НАТО, создание нового ВПК в Европе. Однако, с моей точки зрения, это не означает, что Европа готова начинать войну с Россией. Риторика же правящих элит, Урсулы фон дер Ляйен, канцлеров и отдельных министров обороны, свидетельствует о другом. Если их послушать, действительно складывается впечатление, что они готовятся к войне», - объяснил он.
Как уточнил собеседник НСН, громкие заявления скорее связаны с попыткой отвлечь европейское население от внутренних проблем. Также это попытка оправдать ситуацию, которая сложилась на Украине.
«С одной стороны, это попытка отвести взгляд от насущных экономических и социальных проблем внутри Европы. Людям приходится затягивать пояса. В этом случае риторика о том, что Россия нападет, кажется очень подходящей. Можно накладывать на население нужные экономические трудности, аргументируя военным положением. Также думаю, есть геополитический аспект. Европа, которая вмешалась в украинский конфликт, понимает, что сейчас может проиграть. Она начала защищать Украину всеми способами, однако 25% территории страны может отойти к России. Уверен, перемирие может произойти в ближайшие недели. Раздел Украины не соответствует архитектуре Европы, которую представляли последние 35 лет. Европейцам придется объяснить свое поражение. Думаю, они частично не смирятся с этим, будут пытаться изменить ситуацию через пару лет. Поэтому идут разговоры о возможной войне», - заявил Рар.
По его словам, все, что происходит сегодня, стало для Европы тревожным шоком.
«Во-первых, Путину не верят, поскольку считают, что он напал на Украину, но говорил, что этого не будет. Во-вторых, Россия забирает территории. Можно говорить, что территории не важны. При этом Россия расширяет свое пространство. Запорожская область, частично Харьков и весь Донбасс - это же громадные территории, которые идут к России. Для Запада это будет тревожным шоком. В отличие от Югославского конфликта, когда Запад сделал все, чтобы Сербия не расширяла свою территорию, здесь все наоборот. Выигрывает не НАТО и ЕС, а Россия, которая приобретает территорию. Референдум для России – аргумент, а для Запада – нет. Украина фактически потеряет четверть территории. Другая часть страны после завершения конфликта будет нуждаться в финансировании. Запад уже не может отступать, потому что обещал Украине все. Придется предоставлять Украине миллиарды в течение многих лет, чтобы укреплять и стабилизировать ту часть страны, которая останется Украиной. Этого Запад очень боится и жутко злится, что сложилась такая ситуация, как проигрыш», - сказал он.
В начале ноября сообщалось, что Евросоюз выделил Украине новый транш в размере 1,8 млрд евро. В заявлении Совета ЕС указано, что данные средства предназначены «в первую очередь на укрепление макрофинансовой стабильности и поддержку дальнейшего функционирования госуправления Украины», напоминает «Радиоточка НСН».
