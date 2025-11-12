По его словам, все, что происходит сегодня, стало для Европы тревожным шоком.

«Во-первых, Путину не верят, поскольку считают, что он напал на Украину, но говорил, что этого не будет. Во-вторых, Россия забирает территории. Можно говорить, что территории не важны. При этом Россия расширяет свое пространство. Запорожская область, частично Харьков и весь Донбасс - это же громадные территории, которые идут к России. Для Запада это будет тревожным шоком. В отличие от Югославского конфликта, когда Запад сделал все, чтобы Сербия не расширяла свою территорию, здесь все наоборот. Выигрывает не НАТО и ЕС, а Россия, которая приобретает территорию. Референдум для России – аргумент, а для Запада – нет. Украина фактически потеряет четверть территории. Другая часть страны после завершения конфликта будет нуждаться в финансировании. Запад уже не может отступать, потому что обещал Украине все. Придется предоставлять Украине миллиарды в течение многих лет, чтобы укреплять и стабилизировать ту часть страны, которая останется Украиной. Этого Запад очень боится и жутко злится, что сложилась такая ситуация, как проигрыш», - сказал он.

В начале ноября сообщалось, что Евросоюз выделил Украине новый транш в размере 1,8 млрд евро. В заявлении Совета ЕС указано, что данные средства предназначены «в первую очередь на укрепление макрофинансовой стабильности и поддержку дальнейшего функционирования госуправления Украины», напоминает «Радиоточка НСН».

