МИД: Россия готова возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле

Россия готова возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле, которые Киев поставил на паузу. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.

Он напомнил, что представители Турции не раз призывали возобновить переговорный процесс.

«Российская команда к этому готова, мяч находится на украинской стороне», - рассказал дипломат в интервью ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры по урегулированию на Украине были поставлены на паузу по вине Киева и Евросоюза, напоминает РЕН ТВ.

