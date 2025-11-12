МИД: Россия готова возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле
12 ноября 202512:16
Россия готова возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле, которые Киев поставил на паузу. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.
Он напомнил, что представители Турции не раз призывали возобновить переговорный процесс.
«Российская команда к этому готова, мяч находится на украинской стороне», - рассказал дипломат в интервью ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры по урегулированию на Украине были поставлены на паузу по вине Киева и Евросоюза, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков рассказал о непродуктивных контактах с Великобританией
- В Нижегородской области произошла утечка нефтепродуктов
- Компаниям пригрозили убытками за отказ перейти на отечественное ПО
- В «Барселоне» рассказали об отсутствии планов по подписанию Месси
- Совмещение на «тройку»: Силкин и Булыкин оценили будущее Карпина в «Динамо»
- ВС России зачистили от ВСУ Сухой Яр в ДНР
- Сенатор Климов рассказал, когда Трамп «созреет» для новых переговоров с Путиным
- В России захотели создать винодельческий конкурс стран БРИКС
- МИД: Россия готова возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле
- Мрачные гении: Почему «Букер» вслед за «Нобелевкой» достался венгру
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru