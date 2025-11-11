СМИ: ЕК создаст разведывательный орган под руководством фон дер Ляйен
Еврокомиссия планирует создать новый разведывательный орган во главе с председателем структуры Урсулой фон дер Ляйен. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.
По данным издания, ЕК изучает пути укрепления возможностей в области безопасности и разведки и рассматривает вопрос о создании отдельного органа. Он призван повысить эффективность использования информации, собираемой национальными разведками.
Сейчас концепция находится на стадии обсуждения, сроки реализации этой инициативы неизвестны.
Ранее СМИ сообщили, что в Евросоюзе хотят создать Центр демократической устойчивости, нацеленный на противодействие «дезинформации» со стороны других государств, в том числе России и Китая, пишет Ura.ru.
