Толбоев назвал логичным смутившее США удешевление Су-57

Летчик, герой РФ в эфире НСН рассказал, что в удешевлении производства российского истребителя Су-57 нет ничего удивительного. 

В США заинтересовались запуском в серийное производство новейшего российского истребителя Су-57. Как сообщал ранее НСН, американцев смутило снижение стоимости производства на 20 процентов. И если ранее сообщалось о поставке в ВВС России 16 машин, то недавно стало известно, что Минобороны приобретет 76 истребителей. На данный момент летают девять прототипов Су-57.

«Либо прорыв, либо пшик!» Авиаконструктор о новом проекте американской авиации

Герой РФ, Заслуженный лётчик-испытатель, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев в интервью НСН заявил, что в удешевлении Су-57 нет никакой загадки.

«Это общеизвестные вещи: чем больше партия, тем дешевле обходится. А единичные штуки очень дороги. Вот почему мы, летчики-испытатели, бережем машину. Потому что это опытный экземпляр – их две-три штуки. Поэтому летчики-испытатели никогда не бросают машину, доводят ее до конца, до последнего. А когда будет 50-100-200 штук – естественно идет удешевление процесса, производственных изделий, технологий», - заявил он.

Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич рассказал в эфире НСН, что Су-57 пока еще не дотягивает до уровня истребителя пятого поколения.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Ввс РоссииМагомед ТолбоевАвиация

NSN logoНСН