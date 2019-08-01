Толбоев назвал логичным смутившее США удешевление Су-57

Герой РФ, Заслуженный лётчик-испытатель, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев в интервью НСН заявил, что в удешевлении Су-57 нет никакой загадки.

«Это общеизвестные вещи: чем больше партия, тем дешевле обходится. А единичные штуки очень дороги. Вот почему мы, летчики-испытатели, бережем машину. Потому что это опытный экземпляр – их две-три штуки. Поэтому летчики-испытатели никогда не бросают машину, доводят ее до конца, до последнего. А когда будет 50-100-200 штук – естественно идет удешевление процесса, производственных изделий, технологий», - заявил он.

Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич рассказал в эфире НСН, что Су-57 пока еще не дотягивает до уровня истребителя пятого поколения.

