«Либо прорыв, либо пшик!» Авиаконструктор о новом проекте американской авиации
Авиаэксперт, бывший конструктор в эфире НСН рассказал, во что может вылиться проект Пентагона.
Пентагон решил разработать летательный аппарат с принципиально новой конструкцией крыльев — без каких-либо механических элементов. Американские военные хотят оснастить самолеты активной системой управления воздушным потоком (AFC). Пока о технических подробностях системы ничего не известно. Обо всех деталях Агентство перспективных военных разработок (DARPA) Министерства обороны США сообщит на специальном мероприятии 26−27 августа.
Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН объяснил, что проект американских военных представляет собой очередное исследование. По его словам, прорыв в этой области маловероятен, но тем не менее, возможен.
«Информации мало. Что-то говорить конкретно достаточно сложно. Не каждый проект выливается в нечто осязаемое. Пока что финансирование такого проекта можно сравнить с венчурным исследованием. Когда, например, Минобороны России заказывает 70 моделей Су-57, понятно, что происходит. А это некое концептуальное исследование с возможным выходом на какие-то опытные образцы. О серьезных проектах, которые пошли в армию на вооружение, пока не слышно. Все, что уже можно было придумывать с крылом, все придумано и изобретено. И вот они задумали что-то приобрести. Это может быть прорыв, а может быть пшик. Потратят деньги, а в результате ничего не получат. В любом случае все работы DAPRA заслуживают серьезного внимания, они занимаются идеями, которые в перспективе обещают быть прорывными», - отметил он.
Ранее сообщалось о том, что Пентагон активно ищет подрядчиков для быстрой переброски и развертывания сил в Европе. Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков заявил в эфире НСН, что активность Пентагона связана с тем, что США активно препятствуют созданию объединенной европейской армии.
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