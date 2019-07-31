«Либо прорыв, либо пшик!» Авиаконструктор о новом проекте американской авиации

«Информации мало. Что-то говорить конкретно достаточно сложно. Не каждый проект выливается в нечто осязаемое. Пока что финансирование такого проекта можно сравнить с венчурным исследованием. Когда, например, Минобороны России заказывает 70 моделей Су-57, понятно, что происходит. А это некое концептуальное исследование с возможным выходом на какие-то опытные образцы. О серьезных проектах, которые пошли в армию на вооружение, пока не слышно. Все, что уже можно было придумывать с крылом, все придумано и изобретено. И вот они задумали что-то приобрести. Это может быть прорыв, а может быть пшик. Потратят деньги, а в результате ничего не получат. В любом случае все работы DAPRA заслуживают серьезного внимания, они занимаются идеями, которые в перспективе обещают быть прорывными», - отметил он.

Ранее сообщалось о том, что Пентагон активно ищет подрядчиков для быстрой переброски и развертывания сил в Европе. Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков заявил в эфире НСН, что активность Пентагона связана с тем, что США активно препятствуют созданию объединенной европейской армии.

