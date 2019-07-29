До пятого поколения не довели. Су-57 пока не отвечает характеристикам передовых истребителей

Су-57 опережает зарубежные самолеты только сверхманёвренностью. «Для машины пятого поколения она не нужна. Все современные воздушные бои идут на средней дальности, 30 – 50 км. В них решает система вооружения: нужно быстрее обнаружить противника и запустить ракету. Вся идеология пятого поколения – не вступать в ближний манёвренный бой. Машина пошла в серию, и это правильно, но конструкторы еще будут ее доводить до ума. То, что она пошла в серию, не значит, что она принята на вооружение. Пока самолет не получит двигатели, на которые был рассчитан, и системы вооружения, которые сейчас разрабатываются, говорить о пятом поколении нельзя. На доводку потребуется несколько лет», - подчеркнул эксперт.

Отметим, что сейчас Су-57 летают на двигателях первого этапа АЛ-41Ф1, которые являются модернизацией двигателей четвертого поколения. Совершенно новые двигатели второго этапа, «изделие 30», находятся в разработке. Первый полет с такими двигателями Су-57 совершил в декабре 2017 года.

