В США заинтересовались «дешевизной» Су-57
Издание Popular Mechanics задалось вопросом, как России удалось поставить на серийное производство истребитель пятого поколения с меньшей стоимостью.
Долгожданный запуск российского истребителя пятого поколения Су-57 в серийное производство может быть запоздалым и недостаточным для противостояния противникам России, пишет портал Popular Mechanics.
Издание также отмечает, что производство истребителя таинственно стало на 20 процентов дешевле. Так, в российском правительстве на днях сообщили, что началось исполнение контракта на поставку Минобороны 76 истребителей Су-57. Однако ранее речь шла о покупке 16 истребителей, отмечает Popular Mechanics.
«Объединенная авиастроительная корпорация каким-то образом удешевила самолет на 20%, что привело к более крупной партии поставки. Большой вопрос, каким образом Су-57 волшебным образом стал дешевле. В настоящее время летают девять прототипов Су-57, оснащенных двигателем АЛ-41Ф-1. АЛ-41Ф-1 генерирует 32 000 фунтов тяги, а большой Су-57 оснащен двумя из них. Однако предполагается, что Су-57 будет оснащен более мощными двигателями "Изделие 30" и, как сообщается, не сможет летать на скорости в 1 Мах или быстрее без них. "Изделия 30" оказались сложным в освоении, но Су-57 наконец-то полетел с ними в 2017 году. Отражает ли более низкая цена использование более старых, менее мощных двигателей? Если нет, то срезала ли ОАК углы на каком-то другом аспекте конструкции самолета?», — цитирует спецкор НСН публикацию Popular Mechanics.
Так или иначе, отмечает портал, российские Су-57 будут уступать в количестве истребителям пятого поколения на вооружении противников России. Так, например, производство американских F-35 достигает сотни истребителей в год, Пентагон уже заказал 2,4 тысячи единиц, а также Великобритания и Япония покупают по сотне истребителей.
«К 2028 году, когда будут выполнены существующие заказы Москвы на Су-57, США и их союзники поставят на вооружение 187 истребителей F-22 Raptors и около 1400 F-35», — передает спецкор НСН публикацию американского издания.
Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН объяснил, почему Су-57 еще нельзя считать самолетами пятого поколения.
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