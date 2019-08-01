В США заинтересовались «дешевизной» Су-57

Долгожданный запуск российского истребителя пятого поколения Су-57 в серийное производство может быть запоздалым и недостаточным для противостояния противникам России, пишет портал Popular Mechanics.

Издание также отмечает, что производство истребителя таинственно стало на 20 процентов дешевле. Так, в российском правительстве на днях сообщили, что началось исполнение контракта на поставку Минобороны 76 истребителей Су-57. Однако ранее речь шла о покупке 16 истребителей, отмечает Popular Mechanics.

«Объединенная авиастроительная корпорация каким-то образом удешевила самолет на 20%, что привело к более крупной партии поставки. Большой вопрос, каким образом Су-57 волшебным образом стал дешевле. В настоящее время летают девять прототипов Су-57, оснащенных двигателем АЛ-41Ф-1. АЛ-41Ф-1 генерирует 32 000 фунтов тяги, а большой Су-57 оснащен двумя из них. Однако предполагается, что Су-57 будет оснащен более мощными двигателями "Изделие 30" и, как сообщается, не сможет летать на скорости в 1 Мах или быстрее без них. "Изделия 30" оказались сложным в освоении, но Су-57 наконец-то полетел с ними в 2017 году. Отражает ли более низкая цена использование более старых, менее мощных двигателей? Если нет, то срезала ли ОАК углы на каком-то другом аспекте конструкции самолета?», — цитирует спецкор НСН публикацию Popular Mechanics.