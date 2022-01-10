Токаеву предложили вернуть старое название столицы Казахстана

По его словам, первый президент Нурсултан Назарбаев и его семья несут ответственность за социальную и экономическую напряженность, которая сложилась в республике за последние годы. Абас-Шах отметил, что люди бывшего главы государства пытаются сохранить свое влияние над страной, несмотря на избрание нового лидера.

Так, Абас-Шах составил список предложений для Токаева, которые должны помочь успокоить недовольство жителей. Среди них возвращение столице Казахстана старого названия — Астана, а также снос памятников Елбасы и переименование улиц, названных в его честь.

Абас-Шах также счел необходимым усилить конкуренцию среди политических партий, сформировать новый парламент на основе мажоритарной системы, обеспечить полную свободу слова и прекратить давление на прессу.

Митинги в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цены на сжиженный газ, однако затем требования протестующих распространились и на другие сферы экономики и политики. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. Как заявлял первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», в Казахстане перед участниками протестов не было истинных целей организации беспорядков, но ими воспользовался президент республики Касым-Жомарт Токаев.

