Экс-участники группы Police подали в суд на Стинга

По информации издания, судебный иск стал результатом многолетних и безуспешных попыток добиться внесудебного соглашения.

Уточняется, что Саммерс и Коупленд обвиняют Стинга в «потерянных гонорарах на миллионы долларов». При этом детали дела, которое рассматривается в Высоком суде Лондона, не раскрываются.

Ранее американский рэпер Jay-Z (Шон Картер) подал в суд иск против женщины, которая обвинила его в изнасиловании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

