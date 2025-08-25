Экс-участники группы Police подали в суд на Стинга

Бывшие участники группы Police гитарист Энди Саммерс и барабанщик Стюарт Коупленд решили засудить своего коллегу, фронтмена и основного автора Стинга (Гордон Самнер). Об этом пишет The Sun.

По информации издания, судебный иск стал результатом многолетних и безуспешных попыток добиться внесудебного соглашения.

Уточняется, что Саммерс и Коупленд обвиняют Стинга в «потерянных гонорарах на миллионы долларов». При этом детали дела, которое рассматривается в Высоком суде Лондона, не раскрываются.

ФОТО: РИА Новости
