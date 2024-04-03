Токаев: Россия и Казахстан проводят контакты после теракта в «Крокусе»
Спецслужбы России и Казахстана находятся в постоянном контакте по вопросам взаимодействия в антитеррористической сфере после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с секретарями cоветов безопасности государств – членов ШОС.
Он напомнил, что Казахстан незамедлительно заявил о решительном осуждении теракта и выразил свою солидарность с РФ. По словам Токаева, требуется обеспечить безопасность граждан и дать достойный отпор террористической угрозе.
Глава государства подчеркнул, что необходимо принять программу сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что целью заказчиков теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшего 22 марта, был раскол России и провоцирование исламофобии, ксенофобии и национальной розни в стране. На этом фоне председатель комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадий Семигин в пресс-центре НСН заявил, что мигрантов, которые приезжают в Россию, нужно тщательнее проверять на наличие судимости, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru