СМИ: в Турции задержали двух подозреваемых в подготовке теракта

По информации издания, предположительных членов ИГ отследили в районе Стамбула Пендик. При обыске у них обнаружили кобуру для оружия, полицейскую форму, нож и инструкции.

Задержанными оказались 37-летний гражданин Таджикистана и 41-летняя жительница Киргизии. Следователи выясняют, с кем из ИГ они были связаны.

Ранее директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что России известны организаторы теракта в «Крокус Сити Холле», передает «Радиоточка НСН».

