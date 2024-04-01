СМИ: в Турции задержали двух подозреваемых в подготовке теракта
Правоохранительные органы Турции провели операцию по задержанию двух подозреваемых в подготовке террористического акта от лица «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом пишет газета Hürriyet.
По информации издания, предположительных членов ИГ отследили в районе Стамбула Пендик. При обыске у них обнаружили кобуру для оружия, полицейскую форму, нож и инструкции.
Задержанными оказались 37-летний гражданин Таджикистана и 41-летняя жительница Киргизии. Следователи выясняют, с кем из ИГ они были связаны.
Ранее директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что России известны организаторы теракта в «Крокус Сити Холле», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В работе соцсети «ВКонтакте» зафиксирован массовый сбой
- В Иране заявили о гибели семи военных советников при атаке по Дамаску
- СМИ: в Турции задержали двух подозреваемых в подготовке теракта
- Нейросеть ChatGPT стала доступна пользователям без регистрации
- Силы ПВО перехватили шесть украинских БПЛА над Черным морем
- В Москве 1 апреля зафиксирован тройной рекорд тепла
- В Госдуме заявили об упрощении процесса перепланировки квартир
- В результате обвала шахты на Урале погиб рабочий
- Маск оценил вероятность исчезновения человечества из-за ИИ в 20%
- Экономист спрогнозировал резкий рост числа отказов россиянам в ипотеке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru