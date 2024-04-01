СМИ: в Турции задержали двух подозреваемых в подготовке теракта

Правоохранительные органы Турции провели операцию по задержанию двух подозреваемых в подготовке террористического акта от лица «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом пишет газета Hürriyet.

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По информации издания, предположительных членов ИГ отследили в районе Стамбула Пендик. При обыске у них обнаружили кобуру для оружия, полицейскую форму, нож и инструкции.

Задержанными оказались 37-летний гражданин Таджикистана и 41-летняя жительница Киргизии. Следователи выясняют, с кем из ИГ они были связаны.

Ранее директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что России известны организаторы теракта в «Крокус Сити Холле», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ТаджикистанТерактТурция

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