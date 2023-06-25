Токаев на внеочередном заседании Совета Безопасности заслушал доклады министров
На внеочередном заседании Совета безопасности Казахстана доклады главы кабмина, министров обороны, внутренних, иностранных дел, а также председателя комитета национальной безопасности и генпрокурора президенту страны Касым-Жомарту Токаеву касались мер по исполнению поручений на фоне ситуации в России. Об этом информирует пресс-служба главы государства.
Участники заседания заявили, что необходимо обеспечить финансово-экономическую стабильность в стране и безопасность жителей Казахстана.
Токаев подчеркнул значение стратегического партнерства России для Казахстана. В сообщении также говорится, что произошедшее в России, хотя и является ее внутренним делом, граждане Казахстана восприняли ситуацию с обеспокоенностью. И глава государства приветствовал достижение соглашения о прекращении военных действий в РФ.
Также Токаев одобрил оперативный план действий, предложенный кабмином.
Ранее пресс-секретарь главы республики Руслан Желдибай написал в соцсетях, что Казахстан не планирует создавать какие-либо союзные государства или вступать в них, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru