Президент Казахстана назвал шуткой предложение Лукашенко вступить в Союзное государство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал шуткой предложение главы лидера Александра Лукашенко вступить Астане в Союзное государство.

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«Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз», - сказал Токаев.

Накануне Лукашенко в интервью выразил мнение, что у Казахстан мог бы развивать с Россией такие же тесные отношения, как и Минск. В случае вступления Астаны в объединение, «будет ядерное оружие на всех».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КазахстанСоюзное государствоАлександр Лукашенко

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