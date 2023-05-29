Президент Казахстана назвал шуткой предложение Лукашенко вступить в Союзное государство
29 мая 202313:09
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал шуткой предложение главы лидера Александра Лукашенко вступить Астане в Союзное государство.
«Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз», - сказал Токаев.
Накануне Лукашенко в интервью выразил мнение, что у Казахстан мог бы развивать с Россией такие же тесные отношения, как и Минск. В случае вступления Астаны в объединение, «будет ядерное оружие на всех».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru