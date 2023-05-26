В Казахстане исключили возможность вступления страны в союзные государства
Казахстан не планирует создавать какие-либо союзные государства или вступать в них. Об этом написал в соцсетях пресс-секретарь главы республики Руслан Желдибай.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве, напоминает телеканал «360». Политик заявил о разных уровнях интеграции в рамках ЕАЭС. Токаев обратил внимание, что в объединении присутствует Союзное государство России и Белоруссии.
«Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства», — подчеркнул Желдибай.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Казахстане исключили возможность вступления страны в союзные государства
- СМИ: Краснодар атаковали два беспилотника
- Медведев: Главное, чтобы на выборах президента США не избрали парня с деменцией
- Медведев заявил, что конфликт на Украине может растянуться на десятилетия
- Япония расширила антироссийские санкции
- Компании Маска Neuralink дали разрешение на испытание чипов для мозга на людях
- Минобороны: диабет не будет основанием для освобождения от службы
- СМИ: визит Мишустина в Китай развеял миф США об экономическом поглощении РФ Пекином
- Лондон назвал условия возвращения Москве замороженных активов
- В США призвали не считать истребители F-16 «волшебным оружием»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru