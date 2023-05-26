В Казахстане исключили возможность вступления страны в союзные государства

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве, напоминает телеканал «360». Политик заявил о разных уровнях интеграции в рамках ЕАЭС. Токаев обратил внимание, что в объединении присутствует Союзное государство России и Белоруссии.

«Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства», — подчеркнул Желдибай.

