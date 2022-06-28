Норвегия не пропустила грузы для российских поселений на Шпицбергене

Норвегия не дала разрешение на провоз грузов в российских поселения на Шпицбергене через пропускной пункт «Стурскуг». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на норвежскую прессу.

Отмечается, что Норвегия отклонила просьбу РФ об исключении из под санкций.

Запрос на провозку продовольствия был отправлен посольством России в Осло.

