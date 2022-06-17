Норвегия объявила о новых санкциях против России

Правительство Норвегии в пятницу 17 июня заявило о том, королевство вслед за государствами Евросоюза вводит очередной пакет санкций против России.

«Мы поддерживаем ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и элиту», - заявила норвежский министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

Новые ограничительные меры включают в себя, в том числе и запрет на импорт российской нефти, перевозимой по морю, а также черный список Норвегии дополнили ещё 65 человек и 18 компаний, всего там, теперь оказались 1158 человек и почти 100 предприятий и организаций.

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Вводится запрет и на предоставление технической помощи, финансирования и прочего, связанного с покупкой, импортом или передачей нефти.

Запрещено оказывать услуги юридическим лицам или кабинету министров России, такие как аудит и бухгалтерский учет, финансовые консультации и прочее.

Ранее в Африке обвинили Запад в вызвавших продовольственный кризис санкциях.

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ФОТО: pxhere.com
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