Норвегия объявила о новых санкциях против России

Правительство Норвегии в пятницу 17 июня заявило о том, королевство вслед за государствами Евросоюза вводит очередной пакет санкций против России.

«Мы поддерживаем ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и элиту», - заявила норвежский министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

Новые ограничительные меры включают в себя, в том числе и запрет на импорт российской нефти, перевозимой по морю, а также черный список Норвегии дополнили ещё 65 человек и 18 компаний, всего там, теперь оказались 1158 человек и почти 100 предприятий и организаций.