Норвегия объявила о новых санкциях против России
Правительство Норвегии в пятницу 17 июня заявило о том, королевство вслед за государствами Евросоюза вводит очередной пакет санкций против России.
«Мы поддерживаем ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и элиту», - заявила норвежский министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт.
Новые ограничительные меры включают в себя, в том числе и запрет на импорт российской нефти, перевозимой по морю, а также черный список Норвегии дополнили ещё 65 человек и 18 компаний, всего там, теперь оказались 1158 человек и почти 100 предприятий и организаций.
Вводится запрет и на предоставление технической помощи, финансирования и прочего, связанного с покупкой, импортом или передачей нефти.
Запрещено оказывать услуги юридическим лицам или кабинету министров России, такие как аудит и бухгалтерский учет, финансовые консультации и прочее.
Ранее в Африке обвинили Запад в вызвавших продовольственный кризис санкциях.
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