Депутаты предложили списать участникам операции на Украине долги по кредитам

По словам Миронова, законопроект предоставляет возможность один раз обратиться в банк с требованием о полном списании долга, а также процентов, начисленных пеней и штрафов, за исключением кредитов и займов, которые связаны с предпринимательской деятельностью.

В документе речь идёт не только о военнослужащих. Право на списание долгов по кредитам также предлагается предоставить сотрудникам правоохранительных и силовых ведомств, выполняющим боевые задачи.

На рассмотрение заявления законопроект отводит банку пять рабочих дней, также не исключается возврат из федерального бюджета 50% от суммы списанного долга.

Ранее российские магазины стали отказываться от продажи электроники в рассрочку и в кредит, пишут «Известия».

