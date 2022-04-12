Депутаты предложили списать участникам операции на Украине долги по кредитам
Фракция «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме предложила списать долги по кредитам всем участникам спецоперации на Украине, ДНР и ЛНР. Как сообщает пресс-служба руководителя фракции Сергея Миронова, документ направлен на заключение в правительство России.
По словам Миронова, законопроект предоставляет возможность один раз обратиться в банк с требованием о полном списании долга, а также процентов, начисленных пеней и штрафов, за исключением кредитов и займов, которые связаны с предпринимательской деятельностью.
В документе речь идёт не только о военнослужащих. Право на списание долгов по кредитам также предлагается предоставить сотрудникам правоохранительных и силовых ведомств, выполняющим боевые задачи.
На рассмотрение заявления законопроект отводит банку пять рабочих дней, также не исключается возврат из федерального бюджета 50% от суммы списанного долга.
Ранее российские магазины стали отказываться от продажи электроники в рассрочку и в кредит, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+10 910 / сут.
Умерли
372 тыс.+281 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+31 271 / сут.
- Депутаты предложили списать участникам операции на Украине долги по кредитам
- Путин назвал «просто подонками» украинцев с символикой СС
- СМИ: Зеленский отказался от встречи со Штайнмайером
- Анна Чиповская высказалась в защиту Райкина
- Автоэксперт объяснил, зачем продлили действие истекших водительских прав
- Четверых редакторов журнала DOXA приговорили к двум годам исправительных работ
- Кара-Мурзу арестовали на 15 суток за «ускорение шага» при виде полицейских
- СМИ: Премьера Великобритании Джонсона оштрафуют за вечеринки во время локдауна
- Макрон поддержал идею семилетнего президентского срока во Франции
- В метро Нью-Йорка открыли стрельбу, есть раненые
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru