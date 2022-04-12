Депутаты предложили списать участникам операции на Украине долги по кредитам

Фракция «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме предложила списать долги по кредитам всем участникам спецоперации на Украине, ДНР и ЛНР. Как сообщает пресс-служба руководителя фракции Сергея Миронова, документ направлен на заключение в правительство России.

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По словам Миронова, законопроект предоставляет возможность один раз обратиться в банк с требованием о полном списании долга, а также процентов, начисленных пеней и штрафов, за исключением кредитов и займов, которые связаны с предпринимательской деятельностью.

В документе речь идёт не только о военнослужащих. Право на списание долгов по кредитам также предлагается предоставить сотрудникам правоохранительных и силовых ведомств, выполняющим боевые задачи.

На рассмотрение заявления законопроект отводит банку пять рабочих дней, также не исключается возврат из федерального бюджета 50% от суммы списанного долга.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДолги РоссиянКредитыСправедливая Россия
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