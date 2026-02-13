Основателя сети обувных магазинов Zenden Павлова исключили из списка иноагентов

Также из перечня в связи с ликвидацией был исключен Благотворительный фонд развития филантропии.

Как сообщает RT, параллельно министерство присвоило статус иноагента бывшему главному редактору газеты «Совершенно секретно» Галине Сидоровой. Основанием стало сотрудничество с нежелательной в РФ иностранной организацией, а также распространение фейков о российских властях и армии.

По аналогичным причинам иноагентами были признаны журналисты Мария Лацинская и Марина Охримовская, а также активист Мишши Орешников, проект «Открытое пространство» и сетевой ресурс «Agentura.ru».

Ранее Минюст признал иноагентами журналиста Яна Шенкмана и биохимика Александра Гольдфарба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».