Тихановская призывает исключить Белоруссию из ICAO после инцидента с Протасевичем
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что задержание основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича после инцидента с самолетом Ryanair в Минске является «операцией спецслужб». В связи с этим лидер белорусской оппозиции призвала исключить Белоруссию из Международной организации гражданской авиации (ICAO).
Тихановская сообщила, что обратилась к представителям Международной организации гражданской авиации и потребовала «принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO». Об этом она заявила в своем Telegram-канале.
Самолет авиакомпании Ryanair после запроса пилотами разрешения на посадку встретил и сопроводил до минского аэропорта истребитель МиГ-29 - по личному поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».
Ранее стало известно о задержании основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которого в Белоруссии обвиняют в организации массовых беспорядков и нарушении общественного порядка, возбуждении социальной вражды. В соответствии с белорусским законодательством, ни по одной статье УК РБ Протасевичу не грозит смертная казнь. Его наказание может составить до 15 лет лишения свободы.
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