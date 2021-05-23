Тихановская призывает исключить Белоруссию из ICAO после инцидента с Протасевичем

Тихановская сообщила, что обратилась к представителям Международной организации гражданской авиации и потребовала «принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO». Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Самолет авиакомпании Ryanair после запроса пилотами разрешения на посадку встретил и сопроводил до минского аэропорта истребитель МиГ-29 - по личному поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее стало известно о задержании основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которого в Белоруссии обвиняют в организации массовых беспорядков и нарушении общественного порядка, возбуждении социальной вражды. В соответствии с белорусским законодательством, ни по одной статье УК РБ Протасевичу не грозит смертная казнь. Его наказание может составить до 15 лет лишения свободы.

