Президент Литвы потребовал от Минска немедленного освобождения Протасевича
Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал от белорусских властей немедленного освобождения задержанного в Минске основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Оппозиционер летел рейсом Афины-Вильнюс и после посадки самолета Ryanair из-за угрозы минирования в минском аэропорту был задержан. Telegram-канала Nexta признан экстремистским, Протасевич объявлен в розыск.
«Беспрецедентное событие! Гражданский пассажирский самолет, летевший в Вильнюс, принудительно сел в Минске. В самолете был белорусский политический активист и основатель Nexta. Он задержан. За этим отвратительным действием стоит белорусский режим. Я требую немедленного освобождения Романа Протасевича» - написал президент в своем Twitter.
Науседа также обратился к странам ЕС и НАТО с призывом отреагировать на действия Беларуси.
Самолет авиакомпании Ryanair после запроса пилотами разрешения на посадку встретил и сопроводил до минского аэропорта истребитель МиГ-29 - по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет Газета.ru.
Ранее стало известно о задержании основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которого в Белоруссии обвиняют в организации массовых беспорядков и нарушении общественного порядка, возбуждении социальной вражды. В соответствии с белорусским законодательством, ни по одной статье УК РБ Протасевичу не грозит смертная казнь. Его наказание может составить до 15 лет лишения свободы.
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