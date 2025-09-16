В допинг-пробе хоккеиста «Спартака» Морозова нашли кокаин

В допинг-пробе форварда московского «Спартака» Ивана Морозова обнаружены следы кокаина. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источники, а также бывший пресс-директор клуба Александр Малышев и журналистка Дарья Тубольцева.

16 сентября клуб официально объявил об отстранении игрока до завершения расследования, отметив, что вещество попало в организм Морозова вне связи с деятельностью «Спартака» и медицинского штаба.