В допинг-пробе хоккеиста «Спартака» Морозова нашли кокаин

В допинг-пробе форварда московского «Спартака» Ивана Морозова обнаружены следы кокаина. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источники, а также бывший пресс-директор клуба Александр Малышев и журналистка Дарья Тубольцева.

16 сентября клуб официально объявил об отстранении игрока до завершения расследования, отметив, что вещество попало в организм Морозова вне связи с деятельностью «Спартака» и медицинского штаба.

Российскую пловчиху Саламатину дисквалифицировали из-за допинга

Морозов выступает за «Спартак» с 2023 года и является лидером команды по результативности в нынешнем сезоне КХЛ. В прошлом чемпионате он стал вторым бомбардиром клуба.

Случай с Морозовым стал уже четвертым допинговым скандалом в КХЛ в 2025 году. Ранее положительные тесты сдали Владислав Каменев и Никита Седов из ЦСКА, а также нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
