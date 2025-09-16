В допинг-пробе хоккеиста «Спартака» Морозова нашли кокаин
В допинг-пробе форварда московского «Спартака» Ивана Морозова обнаружены следы кокаина. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источники, а также бывший пресс-директор клуба Александр Малышев и журналистка Дарья Тубольцева.
16 сентября клуб официально объявил об отстранении игрока до завершения расследования, отметив, что вещество попало в организм Морозова вне связи с деятельностью «Спартака» и медицинского штаба.
Морозов выступает за «Спартак» с 2023 года и является лидером команды по результативности в нынешнем сезоне КХЛ. В прошлом чемпионате он стал вторым бомбардиром клуба.
Случай с Морозовым стал уже четвертым допинговым скандалом в КХЛ в 2025 году. Ранее положительные тесты сдали Владислав Каменев и Никита Седов из ЦСКА, а также нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В допинг-пробе хоккеиста «Спартака» Морозова нашли кокаин
- Медведев назвал военным бюджет на 2026 год
- Басков заявил, что получил 280 тысяч проклятий и угроз из-за поддержки СВО
- Стадион «Екатеринбург Арена» попал в список самых странных в мире
- Путин назвал цель учений «Запад-2025»
- Картофельный союз не увидел трагедии в резком росте импорта из Китая
- В центре Гамалеи отвергли локдаун из-за ОРВИ и гриппа
- Трамп: Зеленскому придется заключить сделку по Украине
- Рубио назвал Трампа единственным лидером, способным говорить с ЕС, РФ и Украиной
- Деньги на креатив: Как государство возрождает детские песни в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru